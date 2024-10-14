Российские войска обстреляли Донецкую область: четверо людей погибли, еще трое получили ранения

Из-за обстрелов РФ в Донецкой области погибли 4 человека, 3 ранены. Фото: Филашкин

За прошедшие сутки, 13 октября, россияне убили четверых жителей Донецкой области: двух в Часовом Яру, одного в Звановке и Вишневом. Об этом в телеграме написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще 3 человека в области за сутки получили ранения: один был ранен в Лимане, также по одному человеку получили травмы в Покровске и Часовом Яру», — добавил он.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи составило 2816 человек убитыми и 6292 - ранеными.



Напомним, оккупанты ударили по Краматорску.