Головне за день: Близько десяти поранених у Запоріжжі. Армія РФ просувається на Донеччині

Суспільство



Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив , що немає конкретних цифр, скільки саме людей вже «засуджено» та відправлено до колонії окупантами на захопленій території.



«Про частину ми знаємо із відкритих джерел, частину із закритих джерел, якщо це закриті суди. Цифра – це десятки наших співвітчизників», - зазначив він.



18-19 жовтня у Києві пройшов дев'ятий "Донбас медіа форум". У столиці знову зібралися сотні учасників та десятки спікерів не лише з України, а й з інших країн. Як редакціям із прифронтових регіонів зберігати свій професіоналізм та підвищувати якість контенту? Де шукати не лише фінансування, а й кадри? Цензура, відновлення, військовополонені, інклюзія та боротьба з російською пропагандою – це лише небагато питань, які обговорювали на ДМФ-2024.







Бойові дії



За даними аналітичного ресурсу DeepState, російські окупанти просунулися біля Кліщіївки, Максимільянівки та Вугледара Донецької області.



Армія РФ завдала удару трьома авіабомбами по Запоріжжі. Станом на 22:00 відомо про десятьох поранених, пошкоджено житловий будинок, магазини, автомийку та складське приміщення торгового центру.



Внаслідок російських обстрілів знеструмлено село Гришине Покровського району.



У ніч проти 19 жовтня російські окупанти атакували дронами Київ, постраждала одна жінка.



Оборонний завод «Кремній ЕЛ» у російському Брянську атакували безпілотники в ніч на 19 жовтня. У горищній частині нежитлової будівлі сталося спалах. "Кремній ЕЛ" - це один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.



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