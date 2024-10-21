Среди пострадавших после удара по Кривому Рогу — полицейский

Последствия удара по Кривому Рогу. Фото: Нацполиция

Россия атаковала Кривой Рог третий день подряд, в результате ракетных ударов пострадали пять человек. Результат обстрелов россиян задокументировали в МВД.







«Двойной удар баллистикой по Кривому Рогу. Патрульные полицейские как раз помогали эвакуировать граждан, как раздался второй взрыв. В результате обстрела среди пострадавших оказался полицейский, который находился на дежурстве», — сообщили в министерстве внутренних дел.



Отмечается, что спасатели зафиксировали повреждения объекта культуры, кафе, нескольких жилых домов, магазинов, аптек и отделения почты.



Изначально сообщалось, что среди раненых из-за российского удара по Кривому Рогу есть ребенок.



Позже появилась информация о втором ударе оккупантов по городу. Телеграм-канал мониторинга авиации РФ Monitor написал, что была применена одна баллистическая ракета «Искандер-М».



Напомним, ПВО Украины сбила 59 из 116 российских БпЛА. Также РФ выпустила одну баллистическую ракету Искандер-М/KN-23, одну авиационную ракету Х-35 и одну ракету Х-31П.