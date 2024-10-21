Серед постраждалих після удару по Кривому Рогу — поліцейський

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Нацполіція

Росія атакувала Кривий Ріг третій день поспіль, внаслідок ракетних ударів постраждали п'ятеро людей. Результат обстрілу росіян задокументували у МВС.







«Подвійний удар балістикою по Кривому Рогу. Патрульні поліцейські саме допомагали евакуювати громадян, як пролунав другий вибух. Внаслідок обстрілу серед постраждалих опинився поліцейський, який перебував на чергуванні», - повідомили у міністерстві внутрішніх справ.



Зазначається, що рятувальники зафіксували пошкодження об'єкта культури, кафе, кількох житлових будинків, магазинів, аптек та відділення пошти.



Спочатку повідомлялося, що серед поранених через російський удар по Кривому Рогу виявилася дитина.



Пізніше з'явилася інформація про другий удар окупантів по місту. Телеграм-канал моніторингу авіації РФ Monitor написав, що було застосовано одну балістичну ракету «Іскандер-М».



Нагадаємо, ППО України збила 59 зі 116 російських БпЛА. Також РФ випустила одну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23, одну авіаційну ракету Х-35 та одну ракету Х-31П.