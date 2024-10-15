Ракетный удар по Николаеву: возросло количество раненых

Россияне атаковали Николаев. Фото: ГСЧС

В результате ракетной атаки на Николаев 15 октября увеличилось количество пострадавших. Таким образом, 23 человека обратились в медицинские учреждения. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«По состоянию на сейчас количество раненых возросло до 23. Люди продолжают обращаться в медицинские учреждения», — отметил он.





Как отмечается, ночью российские военные атаковали Николаев зенитными ракетами С-300/400 из временно оккупированного Крыма. В Воздушных силах уточнили, что РФ выпустила семь ракет.



Ранее мы писали, что российские военные 15 октября ночью атаковали Николаев. Известно, что один человек погиб. Вначале было известно о 16 пострадавших, которые получили травмы разной степени тяжести.