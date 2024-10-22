Российские войска за сутки атаковали четыре района Донецкой области: есть погибшие и раненые

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские военные за минувшие сутки, 21 октября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены дома, есть жертвы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По данным Филашкина, под удар попали четыре района региона:



Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады ранен человек.



Покровский район. В Курахово 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 5-этажка, админздание и предприятия; в Янтарном 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 9 домов; в Горняке повреждены 3 многоэтажки, в Дальнем - частный дом. В Мирнограде 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон. В Покровске повреждено предприятие. В Новоукраинке Добропольской громады 1 человек погиб и 1 ранен.



Краматорский район. В Константиновке поврежден частный дом, в Николаевке — 4 дома, 2 админздания и нежилое помещение.



Бахмутский район. В Часовоярской ТГ повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и 2 промышленных здания. В Торецке 2 человека погибли.





Ранее мы писали, что российские оккупанты вечером, 21 октября, обстреляли Покровский район Донецкой области. В частности, под удар попали села Новоукраинка и Янтарное. В результате ударов погибли два ребенка и женщина, также двое людей получили ранения.