Російські війська за добу атакували чотири райони Донецької області: є загиблі та поранені

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 21 жовтня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, є жертви. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За даними Філашкіна, під удар потрапили чотири райони регіону:



Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади поранено людину.



Покровський район. У Кураховому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 5-поверхівку, адмінбудівлю і підприємства; у Янтарному 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 будинків; у Гірнику пошкоджено 3 багатоповерхівки, у Дальньому — приватний будинок. У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон. У Покровську пошкоджено підприємство. У Новоукраїнці Добропільської громади 1 людина загинула і 1 поранена.



Краматорський район. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, у Миколаївці — 4 будинки, 2 адмінбудівлі і нежитлове приміщення.



Бахмутський район. У Часовоярській ТГ пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі. У Торецьку 2 людини загинули.





Раніше ми писали, що російські окупанти увечері, 21 жовтня, обстріляли Покровський район Донецької області. Зокрема, під удар потрапили села Новоукраїнка та Янтарне. Внаслідок ударів загинули дві дитини та жінка, також двоє людей отримали поранення.