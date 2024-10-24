Дрони ЗСУ знищили розрахунок ПТРК російських військ

FPV-дрони підрозділу Shadow, який виконує бойове завдання на Сході України, знищили розрахунок ПТРК російських військ. Військовослужбовці опублікували відео у телеграм.
Для ліквідації загарбників, військові ЗСУ використали сім дронів, завдаючи ударів по групі окупантів один за одним.
Внаслідок атаки українськими дронами розрахунок ПТРК був повністю знищений, включно з трьома військовослужбовцями ЗС РФ.
Нагадаємо, армія РФ за добу втратила 1240 осіб та 25 бронемашин.
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