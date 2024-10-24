РФ скинула КАБи на Курахове: пошкоджено будинки, є постраждалі

Росіяни атакували Курахівську громаду. Фото: Роман Падун

Окупаційна армія РФ минулої доби, 23 жовтня, обстріляла Курахівську громаду Донецької області. Відомо про двох постраждалих у місті Курахове, пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.



За його словами, росіяни скинули авіаційні бомби на Курахове, влучивщи в п'ятиповерховий будинок, також пошкоджено інші будинки. Одна людина травмована.



Трохи пізніше армія РФ вдруге завдала авіаудару по центру міста. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, поранено одного місцевого мешканця.





Падун зазначив, що російські загарбники зі ствольної артилерії вдарили по селу Аннівка, пошкоджено 4 приватні житлові будинки. Також дісталося селу Трудове, яке атакувало за допомогою авіабомб.



Протягом доби відбулися обстріли околиць сіл Успенівка, Трудове, Веселий Гай, Ганівка різними типами озброєння.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 23 жовтня, атакувала ряд населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів безліч пошкоджених будинків та будівель.