Ситуация на фронте: В Генштабе рассказали, сколько боев сейчас происходит на Донбассе

К вечеру 24 октября количество боевых столкновений возросло до 101, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Больше всего боестолкновений зафиксировано на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.



Так, на Покровском направлении российские оккупанты предприняли 30 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Лисовки, Красного Яра, Селидового, Сухого Яра, Николаевки, Крутого Яра и Михайловки. Силы обороны отразили 28 атак противника, два боестолкновения продолжаются.



На Лиманском направлении оккупанты атаковали позиции украинской армии 21 раз, два боестолкновения продолжаются.



На Кураховском направлении зафиксировано 10 боевых столкновений, 9 атак оккупантов уже отражены.