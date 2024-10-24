Ситуація на фронті: У Генштабі розповіли, скільки боїв зараз відбувається на Донбасі

Надвечір 24 жовтня кількість бойових зіткнень зросла до 101, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.



Так, на Покровському напрямку російські окупанти зробили 30 спроб потіснити Сили оборони з позицій, що займаються, в районах Миролюбівки, Новоторецького, Луча, Лисівки, Червоного Яру, Селідового, Сухого Яру, Миколаївки, Крутого Яру та Михайлівки. Сили оборони відбили 28 атак супротивника, два бойові зіткнення продовжуються.



На Лиманському напрямку окупанти атакували позиції української армії 21 раз, два бойові зіткнення продовжуються.



На Курахівському напрямку зафіксовано 10 бойових зіткнень, 9 атак окупантів вже відбито.