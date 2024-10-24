Путін стверджує, що в Курській області російські війська оточили 2 тисячі українських бійців

Російський президент Володимир Путін стверджує, що на Курщині нібито в оточенні перебувають 2 тисячі українських військових. На пресконференції за підсумками саміту БРІКС Путін заявив, що російські військові «взялися за ліквідацію» військових, які проводять Курську операцію.



«Угруповання ЗСУ в Курській області блоковане, оточене, це приблизно близько двох тисяч осіб. Робляться спроби розблокувати це угруповання ззовні, прорватися зсередини. Поки що марно, російська армія розпочала ліквідацію цього угруповання», — заявив Путін.



Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що в Курській області авіація РФ продовжує рівняти із землею свої села та міста. Наприклад, з початку доби російські літаки завдали 16 авіаударів 18 КАБами своєю територією.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область.



Українські військовослужбовці можуть залишити територію Курської області РФ протягом найближчих тижнів або місяців, вважає експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке.



За даними української розвідки, північнокорейські військові мають прибути саме до Курської області РФ.