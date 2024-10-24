Украинизация: На прифронтовых территориях тоже действуют языковые программы

Чиновники Луганской и Донецкой областных госадминистраций разработали и утвердили областные языковые программы, которые предусматривают обеспечение развития украинского языка в отдельных сферах общественной жизни. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в интервью «Украинской правде».



Он уточнил, что речь идет о сфере образования и культуры.



«Это вопрос повышения уровня владения и преподавания украинского языка, деятельности отдельных учебных заведений, которые могут быть релоцированы, но они все равно остаются донецкими и луганскими. И, конечно, это сфера культуры», — сказал Креминь.



В рамках программ действуют курсы украинского языка, разговорные клубы, пополняют библиотечные фонды.



«Появление таких региональных инициатив актуально, они дают дополнительные толчки для развития и популяризации украинского языка как государственного», — считает языковой омбудсмен.

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Как отмечается, в начале октября в Верховной Раде предложили принять законопроект об украиноязычной среде в школах. Так, учителя и школьники не должны будут общаться на русском языке на переменах и на территории учебного заведения. Инициатором выступила народный депутат, секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.