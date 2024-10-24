Українізація: На прифронтових територіях також діють мовні програми

Чиновники Луганської та Донецької обласних держадміністрацій розробили та затвердили обласні мовні програми, які передбачають забезпечення розвитку української мови в окремих сферах суспільного життя. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв'ю «Українській правді».



Він уточнив, що йдеться про сферу освіти та культури.



«Це питання підвищення рівня володіння та викладання української мови, діяльності окремих навчальних закладів, які можуть бути релоковані, але вони все одно залишаються донецькими та луганськими. І, звісно, це сфера культури», — сказав Кремінь.



В рамках програм діють курси української мови, розмовні клуби, наповнюють бібліотечні фонди.



«Поява таких регіональних ініціатив є актуальною, вони дають додаткові поштовхи для розвитку та популяризації української мови як державної», — вважає мовний омбудсмен.

Читайте також: МОН підтримує заборону російської мови на перервах у школах

Як зазначається, на початку жовтня у Верховній Раді запропонували ухвалити законопроєкт про україномовне середовище у школах. Так, вчителі та школярі не повинні будуть спілкуватися російською мовою на змінах та на території навчального закладу. Ініціатором виступила народна депутатка, секретарка Комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.