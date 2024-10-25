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1 січня Україна стане учасницею Міжнародного кримінального суду

25 жовтня 2024, 20:24

1 січня Україна стане учасницею Міжнародного кримінального суду

З 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

«У Нью-Йорку заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра та постійний представник України при ООН Сергій Кислиця офіційно депонували ратифікаційну грамоту Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Це означає, що з 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою-учасницею МКС», — повідомила пресслужба Офісу президента України.

Як зазначила Мудра, це є знаковою подією для України.

«Ми завершили тривалий процес ратифікації цього важливого інструменту і, нарешті, повноцінно долучаємося до роботи ключового світового органу кримінального правосуддя», — сказала вона.

Україна підписала Римський статут ще 2000 року. За його ратифікацію Верховна Рада проголосувала 21 серпня цього року, а на День Незалежності президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

У серпні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Участь України у роботі МКС дозволить посилити розгляд поточних справ щодо російських військових злочинців.

Крім цього, Україна зможе: 

  • брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС та формувати політику Суду; 
  • висувати свого кандидата на посаду судді; 
  • затверджувати розподіл бюджету Міжнародного кримінального суду задля забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні;
  • брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб у МКС та впливати на розробку змін до Римського статуту.

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