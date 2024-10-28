Поселок в Покровской громаде обесточен: причина

В поселке Шевченко Покровской громады Донецкой области с 28 октября по 3 ноября не будет электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«По информации диспетчера Региональных электросетей, села Шевченко будет обесточено с 07:00 28 октября до 17:00 3 ноября для обеспечения бесперебойной работы на высоковольтных опорах», — говорится в сообщении.



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