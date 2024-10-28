Селище в Покровській громаді знеструмлене: причина

У селищі Шевченка Покровської громади Донецької області з 28 жовтня до 3 листопада не буде електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«За інформацією диспетчера Регіональних електромереж, села Шевченка буде знеструмлено з 07:00 28 жовтня до 17:00 3 листопада для забезпечення безперебійної роботи на високовольтних опорах», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що з початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від партнерів 19,2 тисяч тонн гуманітарної допомоги для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Таку допомогу надали 36 країн світу.
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