«Лінія зіткнення стабілізована»: росіяни не захопили Торецьк та Часів Яр

У російських телеграм-каналах заявляють про захоплення Торецька та Часового Яру. Проте в оперативно-тактичному угрупуванні військ «Луганськ» заявили, що лінія зіткнення залишається стабільною. Про це повідомила прессекретар оперативно-тактичного угруповання військ Луганська Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.



Таким чином, у ЗСУ спростували інформацію про захоплення Торецька та Часового Яру російськими військами.



«Ми бачимо багато повідомлень про те, що росіяни вже захопили ці міста (Торецьк та Часів Яр - ред.) і почуваються там вільно — я спростовую цю інформацію. У Часовому Яру ворог не перетнув канал, не закріпився. Малі штурмові групи переходять канал, намагаються закріпитися, і на даний момент вони не мають переваги в цих містах, лінія зіткнення стабілізована наразі, і вони не просуваються», — зазначила вона.



Раніше ми писали, що ЗСУ нещодавно просунулися на Покровському напрямі.