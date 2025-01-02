ГУР підтвердило знищення другого Мі-8 біля берегів Криму

У ГУР заявили, що рекорд оновлено і ракетні «Магури» у Чорному морі знищили два гелікоптери, а не один, як було раніше. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал ГУР МО України.



«Згідно з уточненими даними, в результаті успішної операції ГУР МО України в Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецназівці підрозділу "Group 13" за допомогою оснащених ракетами морських дронів "Magura V5" знищили два російські вертольоти Мі-8», — йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовано. Ще один російський гелікоптер отримав вогневе ураження і підбитим зміг приземлитися.

Раніше повідомлялося, що 31 грудня 2024 року, вперше в історії морський дрон Magura V5 вразив гелікоптер РФ Мі-8.



Потім розвідка МОУ опублікувала радіоперехоплення пілота російського Мі-8, який підбив морський дрон Magura V5.



Нагадаємо, російські воєнкори також написали у своїх Z-пабліках, що під час бою з морським дроном Magura V5, армія РФ втратила не один, а два вертольоти.