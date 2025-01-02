«Фенікс» знищив техніку РФ на Краматорському напрямку

Палаючий танк РФ на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео

Оператори підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» знищили кілька одиниць російської техніки на Краматорському напрямку. Відео опублікувала сторінка Державної прикордонної служби в мережі X.

Оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" @luhanskdpsu спалюють окупантів!



Танк, 4 пушки, 4 одиниці ворожого автотранспорту, 5 120-мм мінометів, мотоцикл з водієм, десяток ворожих піхотинців та укриття – все перетворилося на попіл.



Краматорське напрям pic.twitter.com/ny7MIwwDZL — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) January 2, 2025



«Спалюють окупантів!», - йдеться у дописі прикордонників.



Під удар прикордонників потрапили: танк, 4 гармати, 4 одиниці автотранспорту РФ, 5 120-мм мінометів, мотоцикл із водієм, десяток російських піхотинців та укриття — усе перетворилося на попіл на Краматорському напрямку.



На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

Нагадаємо, танк ЗСУ відбив атаку росіян у Серебрянському лісі.