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Зустріч вже заплановано: Зеленський зустрінеться із Трампом після інавгурації

02 січня 2025, 23:19

Зустріч вже заплановано: Зеленський зустрінеться із Трампом після інавгурації

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з обраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації.

В інтерв'ю глава Української держави запевнив журналістів, що його зустріч із Трампом запланована після 20 січня.

Метою зустрічі буде обговорення шляху завершення війни.

«Трамп мені сказав телефоном, коли ми говорили, що одним із перших візитів я чекатиму саме на нас. Він мені це сказав, тому для мене пріоритет — закінчити війну і я це робитиму. Тому, я думаю, так, після інавгурації буде у нас зустріч, я думаю, ми почнемо працювати, вже розуміючи весь план», — сказав Зеленський в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що хоче, щоб план України на завершення війну відповідав плану Трампа.

Також у цьому інтерв'ю Зеленський повідомив, що проведення виборів в Україні можливе лише після закінчення гарячої фази війни, коли Україна залишиться у сильній позиції та з сильною армією.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір закінчити війну РФ проти України після обрання президента США.

Майже половина українців вважають, що обрання Дональда Трампа президентом США наближає мир в Україні.

Трамп може мати важелі для примусу Києва та Москви до переговорів про мир.

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