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Вночі Краматорськ зазнав удару агресора, пошкоджено житловий будинок

03 січня 2025, 11:15

Вночі Краматорськ зазнав удару агресора, пошкоджено житловий будинок

Армія РФ атакувала вночі житловий будинок у Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко Армія РФ атакувала вночі житловий будинок у Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко

Вночі Краматорськ зазнав російського удару — пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. Продовжуємо фіксувати наслідки. На місці працюють усі відповідні комунальні служби», - додав він.

Армія РФ атакувала вночі житловий будинок у Краматорську. Фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, минулої доби, 2 січня 2025 року, російські військові вбили одного жителя Донецької області — у Часовому Яру.

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