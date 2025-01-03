Україна розробляє ракету для ударів по Москві — The Telegraph

Ракетний комплекс «Нептун» проходить державні випробування. Фото: Генштаб ЗСУ

З наближенням інавгурації Дональда Трампа адміністрація Джо Байдена поспішає відправити ЗСУ більше зброї, побоюючись, що новий президент може скоротити або припинити допомогу, в той час як Україна розробляє свою зброю, яка зможе бити по Москві. Про це пише британське видання The Telegraph.



Тож Україна, своєю чергою, прискорює розробку озброєнь, які зможе виробляти та використовувати самостійно, готуючись до можливого зниження підтримки з боку США.



Крилата ракета «Трембіта» стала символом прагнення України до автономії в озброєнні, повідомляє The Telegraph. Цей компактний боєприпас завдовжки 2,13 м і вагою 90.7 кг, оснащений імпульсним реактивним двигуном і GPS-наведенням, розробляється з 2023 року.



Його головна перевага — низька вартість: базова модель коштує всього 10 000 доларів і має дальність 144 км. Однак, українська компанія PARS уже працює над потужнішою версією «Трембіти» з дальністю до 644 км, яка зможе досягати Москви.



Зазначається, що навіть при збільшенні вартості, ця ракета залишиться найдоступнішим засобом для дальніх ударів, даючи змогу Україні виробляти їх у великих кількостях без залежності від іноземної допомоги.



Для ефективної протидії масованим російським атакам на українську інфраструктуру країні необхідно істотно збільшити свої удари. Однак поставки західних високоточних ракет, таких як ATACMS і Storm Shadow, обмежені, а їхні запаси швидко скорочуються.



Хоча «Трембіта» поступається іноземним боєприпасам у точності та потужності, її масове виробництво дасть змогу Україні продовжувати удари по важливих цілях, навіть за відсутності міжнародної підтримки. Ця ракета стала ключовим елементом плану країни з досягнення незалежності в озброєнні.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що Україна виготовила перші 100 ракет та масштабувала виробництво вдосконалених «Нептунів».