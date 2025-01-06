ЗСУ атакували ракетами Storm Shadow військові склади в Каменськ-Шахтинському, можливе влучання у ЗРК

Ракети Storm Shadow «прилетіли» по військово-технічних складах у Кам'янськ-Шахтинському.

ЗСУ атакували ракетами Storm Shadow військово-технічні склади в Каменськ-Шахтинському. Про це повідомила аналітична група «КіберБорошно». Раніше в грудні 2024 року, удари ракетами проводилися по виробничому майданчику ФКП «Комбінат Кам'янський».

Удар ракетами по виробничій площадці ФКП "Комбінат "Кам'єнський"



Локація: Кам'янськ-Шахтинський, ростовська область



Комбінат виробляє ракетне паливо і ще у 2020 році був переведений на 12-годові робочі зміни.



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Після аналізу ракетних ударів у Кам'янськ-Шахтинському, стовп диму було зафіксовано в районі складів військово-технічного майна.

Ракети Storm Shadow «прилетіли» по військово-технічних складах у Кам'янськ-Шахтинському.

Ракети Storm Shadow «прилетіли» по військово-технічних складах у Кам'янськ-Шахтинському.

Ракети Storm Shadow «прилетіли» по військово-технічних складах у Кам'янськ-Шахтинському.

Зазначається, що в Ростовській області ці склади суміщені з виробничим майданчиком ФКП «Комбінат Кам'янський», який було атаковано ракетами Storm Shadow 18 грудня 2024 року.



Комбінат виробляє ракетне паливо і ще 2020 року був переведений на 12-годинні робочі зміни. Також ці об'єкти прикриває ЗРК «С-400».