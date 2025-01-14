Пограничник забросил гранату в укрытие оккупантов, подобравшись вплотную

Пограничник забросил гранату в укрытие оккупантов в районе Волчанска. Фото: кадр из видео

Пограничник бригады «Форпост» с гранатой вплотную подобрался к укрытию оккупантов, из которого они обстреливали позиции украинских военных, и забросил им «горячий привет». Видео опубликовал Краматорский пограничный отряд.







«Результат: минус несколько захватчиков. Ежедневно происходят жесткие бои за Украину, в том числе в окрестностях города Волчанск. Здесь артиллерия врага полностью уничтожила многоэтажки. В таких условиях позиции обустраиваются в подвалах и возможных укрытиях», — говорится в сообщении.



На днях с одного из наблюдательных постов пограничники бригады «Форпост» обнаружили оккупантов, которые обосновались в таких укрытиях и пытались обстреливать позиции украинских защитников.



Заручившись «поддержкой» взрывчатки один из пограничников вплотную подобрался к тайнику захватчиков и забросил им гранату.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек.