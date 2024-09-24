Вступали с россиянами даже в рукопашный бой: ГУР освободило Волчанский агрегатный завод на Харьковщине

Подразделения ГУР освободили от российских оккупантов Волчанский агрегатный завод в городе Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.
Так, 24 сентября в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР Кириллу Буданову об успешном завершении операции. Ее провели специальные группы ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК и «Террор».
Бойцы ГУР осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с россиянами в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с оккупантами в рукопашный бой.
Войска РФ превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую «крепость», используя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже военнослужащие 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск ВС РФ
Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, управляемых авиабомб и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».
Несмотря на сопротивление, бойцам ГУР удалось уничтожить противника и пополнить «обменный фонд». Территорию агрегатного завода передали под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.
Напомним, что украинские войска прорвали еще один участок границы РФ.
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