На оккупированной Луганщине проблемы со «скорой помощью» и услугами почты: в ОВА рассказали, что известно

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

В оккупированной Луганской области из-за изменений в законодательство РФ почтовые отделения прекратили предоставлять ряд услуг. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



Глава Луганской ОВА отметил, что с 1 января там невозможно пополнить счет мобильного телефона.



«Так как обновленное российское законодательство требует при указанной процедуре обязательную идентификацию личности. На установленном оборудовании этого сделать невозможно», – сказал Лысогор.



Также, по его словам, в оккупированном регионе есть проблемы с вызовом бригады «скорой помощи», которые наблюдаются даже в Луганске.



«На днях человек ожидал врачей около 2,5 часов. Укомплектованность штата службы экстренной медицинской помощи в так называемой «ЛНР» составляет около 49%. В других оккупированных городах Луганщины ситуация еще хуже», – резюмировал он.

Напомним, что в Лисичанске Луганской области оккупанты не смогли включить централизованное водоснабжение, в городе сплошные порывы системы.