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В Волгограде РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»

15 января 2025, 09:49

В Волгограде РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»

В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Фото: Астра В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Фото: Астра

15 января произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском Волгограде. Завод принадлежит компании «Лукойл». Об этом передает телеграм-канал «Астра».

Около четырех часов утра в Красноармейском районе Волгограда загорелся НПЗ. Местные жители писали в соцсетях, что слышали взрыв.

Как отмечается, в оперативных службах города подтвердили факт пожара на НПЗ, заявив, что он был вызван внутренними причинами, а не внешним воздействием.

«На заводе загорелась установка № 18 и два теплообменника, — прокомментировали специалисты. — В настоящее время все потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что в ночь с 13 на 14 января над Тульской областью России уничтожили 16 беспилотников, сообщил ранее губернатор. Он добавил, что в Алексине «в результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет». 

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