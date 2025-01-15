В Волгограде РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойл»

В Волгограде вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Фото: Астра

15 января произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в российском Волгограде. Завод принадлежит компании «Лукойл». Об этом передает телеграм-канал «Астра».



Около четырех часов утра в Красноармейском районе Волгограда загорелся НПЗ. Местные жители писали в соцсетях, что слышали взрыв.



Как отмечается, в оперативных службах города подтвердили факт пожара на НПЗ, заявив, что он был вызван внутренними причинами, а не внешним воздействием.



«На заводе загорелась установка № 18 и два теплообменника, — прокомментировали специалисты. — В настоящее время все потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что в ночь с 13 на 14 января над Тульской областью России уничтожили 16 беспилотников, сообщил ранее губернатор. Он добавил, что в Алексине «в результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет».