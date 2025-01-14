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Дроны ночью атаковали Алексинский химкомбинат, «Тулачермет» и Алексинскую ТЭЦ в Тульской области РФ — СМИ

14 января 2025, 17:02

Дроны ночью атаковали Алексинский химкомбинат, «Тулачермет» и Алексинскую ТЭЦ в Тульской области РФ — СМИ

На фото: завод «Тулачермет», архив vadim.ush.ka На фото: завод «Тулачермет», архив vadim.ush.ka

В ночь с 13 на 14 января над Тульской областью России уничтожили 16 беспилотников, сообщил ранее губернатор. Он добавил, что в Алексине «в результате падения обломков беспилотников выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, остекления в жилом доме. Пострадавших нет». 

Российское издание ASTRA выяснило, что за ночь атакованы как минимум 3 предприятия, ранения получил военнослужащий.

Так, по данным источников ASTRA, обломки нескольких беспилотников упали сегодня ночью на территории предприятия «Алексинский химический комбинат». О повреждениях на комбинате неизвестно.   

Согласно открытым данным, комбинат специализируется на выпуске полимерных и композиционных материалов. 

В июле 2023 года комбинат был внесен в блокирующий санкционный список США, так как утверждалось, что предприятие производит боеприпасы. Затем комбинат попал в санкционные списки Украины и стран ЕС, так как утверждалось, что предприятие «поставляет продукцию на предприятия по производству пороха, патронов и боеприпасов для ВС РФ».

Помимо этого, обломки БПЛА в ночь на 14 января также упали на территорию Алексинской ТЭЦ. Повреждены окна одного из цехов, выяснила ASTRA. Согласно открытым данным, ТЭЦ входит в состав ПАО «Квадра» и снабжает теплом левобережную часть Алексина. Помимо этого, беспилотники атаковали сегодня ночью предприятие «Тулачермет» в Туле (бывший Новотульский металлургический завод). 

Согласно открытым данным, «Тулачермет» — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков товарного чугуна. Крупнейшим потребителем чугуна в России является партнерский металлургический завод «Промсорт-Тула». Также «Тулачермет» поставляет чугун металлургическим, машиностроительным и чугунолитейным предприятиям.

Осколочные ранения в результате атаки на Тульскую область получил военнослужащий в/ч 51858 из Московской области, он госпитализирован, выяснила ASTRA.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 километров в глубине Российской Федерации.

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