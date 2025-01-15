У Волгограді РФ спалахнув нафтопереробний завод «Лукойл»

У Волгограді спалахнув нафтопереробний завод. Фото: Айстра

15 січня сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі у російському Волгограді. Завод належить компанії «Лукойл». Про це повідомляє телеграм-канал «Астра».



Близько четвертої години ранку в Червоноармійському районі Волгограда спалахнув НПЗ. Місцеві жителі писали у соцмережах, що чули вибух.



Як зазначається, в оперативних службах міста підтвердили факт пожежі на НПЗ, заявивши, що вона була викликана внутрішніми причинами, а не зовнішнім впливом.



«На заводі спалахнула установка № 18 та два теплообмінники, — прокоментували фахівці. — Наразі все загашено, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюються, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, що ніяк не пов'язана з будь-яким зовнішнім впливом», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що в ніч із 13 на 14 січня над Тульською областю Росії знищили 16 безпілотників, повідомив раніше губернатор. Він додав, що в Олексині «внаслідок падіння уламків безпілотників виявлено пошкодження кількох автомобілів та господарських будівель, скління у житловому будинку. Постраждалих немає».