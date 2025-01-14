Заводы, НПЗ, нефтебаза и системы ПВО: в ВСУ рассказали подробности самого массового удара в глубине РФ

Последствия самого массового удара в глубине РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 километров в глубине Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан.



Вновь успешно атакована база хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристалл» в городе Энгельс Саратовской области, где только что потушили пожар, продолжавшийся пять дней после предварительного удара. Возгорание успешно возобновлено подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки.



Также поражен Брянский химический завод в городе Сельцо – стратегический объект военно-промышленного комплекса России. Здесь производят боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет Х-59. На территории завода наблюдалась вторичная детонация, продолжавшаяся несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два зенитных ракетных комплекса – «Тор» и «Бук». Для выполнения этой боевой задачи привлекали подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных сил, ГУР и СБУ.



Кроме этого, подразделения ГУР и СБУ поразили стратегические объекты военно-промышленного комплекса России – Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод «Казаньоргсинтез». На обоих объектах возник пожар.



«Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые снабжают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию РФ, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», – отметили в Генштабе.

Напомним, что в России подтвердили удары по химзаводу в Брянской области, нефтебазе в Энгельсе, НПЗ в Саратове и заводе в Казани.