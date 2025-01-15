В 2024 году количество украинцев, не вернувшихся домой, выросло в 3,3 раза

В 3,3 раза выросло количество украинцев, которые выехали и не вернулись домой в прошлом году, это около полумиллиона граждан. Такие данные опубликовал украинский портал Opendatabot.



30,11 млн раз граждан пересекли границы государства в 2024 году по данным Администрации государственной пограничной службы Украины.



«2% из тех, кто выехал, не вернулись — около полумиллиона граждан. За год количество невозвратов украинцев домой выросло втрое. 2% украинцев, выезжавших в прошлом году, не вернулись в Украину — 443 тыс. Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году — тогда разница между выехавшими и теми, кто вернулся, составила лишь 134 тыс.», — говорится в сообщении.



В 2024 году больше всего людей «потерялось» в июне — 194 тыс. Только 3 месяца в прошлом году имели положительную динамику, когда граждан, которые вернулись в страну было больше, чем тех, кто уехал.

Среди них: апрель — +58 тыс., июль — +23 тыс., и август — +89 тыс. Всего около 3 млн граждан не вернулось за 3 года полномасштабной войны, по официальным данным Госпогранслужбы.



Это почти столько же, как за 11 лет, предшествовавших полномасштабному вторжению — то есть с 2011 по 2021 год (3.3 млн).



Стоит заметить, что данные Пограничной службы Украины отражают только информацию о гражданах, которые выезжали на официальных пунктах пропуска. Проверенных данных по украинцам, которые покинули ВОТ или выехали нелегально, пока нет.



4,2 миллиона украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза по состоянию на 31 августа 2024 года, по официальным данным ЕС. 60% от общего количества наших беженцев приютили вместе в Германии (1,1 млн), Польше (975 тыс.) и Чехии (376 тыс.).

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на государственной границе остается достаточно высоким, за сутки в Украину въехало на 11 тысяч граждан больше, чем выехало.