У 2024 році кількість українців, які не повернулися додому, зросла в 3,3 раза

У 3,3 раза зросла кількість українців, які виїхали й не повернулися додому торік, це приблизно півмільйона громадян. Такі дані опублікував портал Opendatabot.



30,11 млн разів громадяни перетнули кордони держави 2024 року за даними Адміністрації державної прикордонної служби України.



«2% із тих, хто виїхав, не повернулися - близько півмільйона громадян. За рік кількість неповернень українців додому зросла втричі. 2% українців, які виїжджали торік, не повернулися в Україну - 443 тис. Це в 3,3 раза більше, ніж 2023 року - тоді різниця між тими, хто виїхав, і тими, хто повернувся, становила лише 134 тис.», - ідеться в повідомленні.



У 2024 році найбільше людей «загубилося» в червні - 194 тис. Лише 3 місяці торік мали позитивну динаміку, коли громадян, що повернулися в країну, було більше, ніж тих, хто виїхав.

Серед них: квітень - +58 тис., липень - +23 тис., і серпень - +89 тис. Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни, за офіційними даними Держприкордонслужби.



Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню, - тобто з 2011 до 2021 року (3.3 млн).



Варто зауважити, що дані Прикордонної служби України відображають тільки інформацію про громадян, які виїжджали на офіційних пунктах пропуску. Перевірених даних щодо українців, які покинули ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.



4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу станом на 31 серпня 2024 року, за офіційними даними ЄС. 60% від загальної кількості наших біженців прихистили разом у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).

Раніше повідомлялося, що пасажиропотік на державному кордоні залишається досить високим, за добу в Україну в'їхало на 11 тисяч громадян більше, ніж виїхало.