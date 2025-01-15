В окупованих Макіївці та Горлівці пролунали вибухи: повідомляють про роботу ППО росіян

Сліди у небі після вибухів у Макіївці. Фото: соцмережі

Вранці 15 січня було чути вибухи в окупованих містах Макіївка та Горлівка Донецької області. Про це повідомила низка місцевих проросійських Телеграм-каналів з посиланням на мешканців міст.



Там стверджують, що у Макіївці та Горлівці працювала російська ППО. На опублікованих фото видно характерні сліди роботи протиповітряної оборони.



Про вибухи та роботу ППО загарбників у цих містах заявив і російський «воєнкор» Андрій Руденко.

Нагадаємо, що ввечері 14 січня безпілотники атакували окупований Луганськ, внаслідок чого у різних частинах міста пролунали вибухи.