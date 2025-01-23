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Справу про загибель журналістки Волкової ще не розглядали в суді, але підозрюваний — на поруках: деталі

23 січня 2025, 18:00

Справу про загибель журналістки Волкової ще не розглядали в суді, але підозрюваний — на поруках: деталі

Справу про загибель журналістки Волкової ще не розглядали в суді, але підозрюваний — на поруках: деталі

Досудове розслідування щодо ДТП, унаслідок якої у Слов'янську загинуло двоє людей, серед них журналістка Анастасія Волкова, завершено. Аварія сталася 30 травня в Донецькій області. Сторонам у цій справі надали доступ до матеріалів, після ознайомлення справу передадуть до суду.

Про це повідомляє «Суспільне Донбас» із посиланням на відповідь Державного бюро розслідувань.

Розслідування закрили 13 січня. Уже проведено допити свідків події, слідчі експерименти, отримано висновки необхідних експертиз тощо.

Підозрюваний у справі — військовослужбовець. Він, за версією слідства, керував мікроавтобусом, який зіткнувся з легковим авто. Водій легковика помер на місці ДТП. Смертельні травми отримала журналістка, яка переходила була біля місця аварії на тротуарі, повідомляли в ДБР. Згодом Анастасія Волкова померла в лікарні.

Підозрюваний не перебував під вартою, поки тривало досудове розслідування, розповіла адвокатка Віра Ястребова — вона представниця потерпілої сторони — близьких Анастасії Волкової.

Як розповіла Ястребова, слідчий ДБР подавав клопотання з тим, щоб підозрюваного взяли під варту. Однак Бабушкінський районний суд міста Дніпро 13 січня відхилив клопотання і передав підозрюваного на поруки.

Ястребова підкреслює, що військовослужбовець не був у статусі підозрюваного і не перебував під вартою. Вона додала, що підтримує позицію ДБР у тому, що підозрюваний має перебувати під вартою.

Справу розглядатимуть у Слов'янському міському суді. Ця категорія справ не передбачає закритого судового розгляду, однак до суду може бути подано відповідне клопотання.

Представниця загиблої Анастасії Волкової зазначила, що в цьому провадженні є ще одна потерпіла сторона — другого загиблого в цій ДТП.

Журналістка Анастасія Волкова загинула 30 травня 2024 року внаслідок ДТП у Слов'янську Донецької області. Дівчина знаходилася на тротуарі, коли внаслідок зіткнення автомобілів Volkswagen Transporter та ВАЗ-2106 на неї відкинуло автомобіль ВАЗ. Волкова зазнала травм, несумісних із життям. Також на місці аварії загинув чоловік похилого віку — водій ВАЗу.

За кермом мікроавтобуса Volkswagen Transporter був військовослужбовець, він залишився живим.

Державне бюро розслідувань на початку червня повідомило «Новини Донбасу», що розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

У ДБР додали, що «жодній особі про підозру не повідомлялося і затримань не здійснювалося».

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