В Мирнограде повреждено авто, в Северске — дома: в ОВА показали последствия атак на Донетчину за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 26 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены частные и многоквартирные дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





По словам Филашкина, под удар попали три района региона:



Покровский район. В Мирнограде повреждено авто. В Покровске погиб человек. В Малиновке Гродовской громады поврежден дом.





Краматорский район. В Константиновке ранены 4 человека, повреждены 4 многоэтажки, 5 частных домов, гараж, авто и линия электропередач.



Бахмутский район. В Северске повреждены 15 домов.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ 26 января атаковали Покровск и Покровскую громаду Донецкой области. Известно о гибели женщины, кроме того, повреждено транспортное средство.