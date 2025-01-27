Российские войска за сутки трижды атаковали Покровскую громаду: есть повреждения

Оккупационные войска РФ 26 января атаковали Покровск и Покровскую громаду Донецкой области. Известно о гибели женщины, кроме того, повреждено транспортное средство. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



В ведомстве отметили, что около 12:45 в Покровске состоялось попадание FPV-дрона в районе железнодорожного переезда в транспортное средство ВАЗ 21140. В результате вражеской атаки повреждено легковое авто, водитель не пострадал.



Около 13:30 произошел обстрел центральной части города вблизи Свято-Михайловского храма на открытой местности. В результате удара погибла 94-летняя местная жительница.



Также около 14:40 под обстрелом оказалось Родинское (въезд в город вблизи железнодорожного переезда). Информация о пострадавших, повреждениях и разрушениях отсутствует.



Ранее мы писали, что вечером 26 января и в ночь на 27 января российские военные атаковали Днепропетровскую область с помощью беспилотников.