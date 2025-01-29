Официально: Драпатый возглавил ОСГВ «Хортица»

Драпатый стал новым командующим ОСГВ «Хортица». Фото: Википедия

Генерал-майор Михаил Драпатый официально возглавил оперативно-стратегическую группировку войск (ОСГВ) Хортица. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«Представил личному составу нового командующего оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» — командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого», — отметил он.



Сырский поблагодарил за работу в ОСГВ «Хортица» генерал-майора Андрея Гнатова, известно, что военнослужащий продолжит службу на должности заместителя начальника Генштаба ВС Украины.



Главнокомандующий ВСУ поставил первоочередные задачи перед украинскими военными.



«Враг сосредоточивает наибольшие силы именно на тех направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСГВ «Хортица». Наша задача - держать линию, наносить российским оккупантам максимальные потери и заботиться об украинских защитниках», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что российские военнослужащие атакуют позиции Сил обороны на Краматорском и Торецком направлениях. В частности, продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка Донецкой области.