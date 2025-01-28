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Продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка — ОСГВ «Хортица»

28 января 2025, 11:22

Продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка — ОСГВ «Хортица»

Российские военнослужащие атакуют позиции Сил обороны на Краматорском и Торецком направлениях. В частности, продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ОСГВ «Хортица».

«По нашим укреплениям в Часовом Яру было осуществлено почти 140 артобстрелов, а в Торецке — более 80», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что россияне пытались атаковать в районе Белой Горы при поддержке бронетехники. ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов, еще один танк и две ББМ — повреждены. ВС РФ в направлении Щербиновки для доставки личного состава применяли автотехнику. Колонна из пяти автомобилей была уничтожена еще на подходе к рубежу выдвижения.

Какая ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении подразделения Сил обороны успешно отражали атаки в Волчанске.

На Купянском направлении захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Двуречной, Новой Кругляковки и Песчаного, а на Лиманском направлении — ВС РФ атаковали в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Тернов, Зеленой Долины, Заречного и Колодязов. Потерь наших позиций не допущено.

Также безуспешными были наступательные действия оккупантов в районе Белогоровки — на Северском направлении.

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения. Преимущественно без применения бронетехники оккупанты проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Удачное, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Дачное и Улаклы. Тяжелые бои продолжались в Лисовке, Котлином, Зеленом, Надеевке, Шевченко и Янтарном. Силы обороны наносят значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Силы обороны держат позиции на Новопавловском направлении. Здесь россияне атаковали в Великой Новоселке и в районе Константинополя и Раздольного. Продолжаются тяжелые оборонительные бои.

Ранее мы писали, что спецподразделение КОРД НПУ зачистило здание, которое заняли российские войска на западных окраинах города Торецк Донецкой области. 

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