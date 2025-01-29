Офіційно: Драпатий очолив ОСУВ «Хортиця»

Драпатий став новим командувачем ОСГВ «Хортиця». Фото: Вікіпедія

Генерал-майор Михайло Драпатий офіційно очолив оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) Хортиця. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



«Представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» — командувача Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого», — зазначив він.



Сирський подякував за роботу в ОСУВ «Хортиця» генерал-майору Андрію Гнатову, відомо, що військовослужбовець продовжить службу на посаді заступника начальника Генштабу ЗС України.



Головнокомандувач ЗСУ поставив першочергові завдання перед українськими військовими.



«Ворог зосереджує найбільші сили саме на тих напрямках, які належать до операційної зони ОСУВ «Хортиця». Наше завдання — тримати лінію, завдавати російським окупантам максимальних втрат і піклуватися про українських захисників», — резюмував він.



Раніше ми писали, що російські військовослужбовці атакують позиції Сил оборони на Краматорському та Торецькому напрямках. Зокрема, тривають тяжкі бої у міській забудові Часового Яру та Торецька Донецької області.