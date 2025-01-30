На Покровском направлении ВСУ взяли в плен пятерых российских военных

В сети появилось видео с пленёнными на Покровском направлении пятью российскими оккупантами. Кадры с захватчиками опубликовал телеграм-канал «Говорять Снайпер+».
Ранее аналитический проект DeepState сообщил о продвижении войск РФ вблизи сёл Новоандреевка и Нововасилевка в Донецкой области.
За минувшие сутки украинские защитники на Покровском направлении отбили 72 штурмовые и наступательные атаки врага в районах 12 населённых пунктов.
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