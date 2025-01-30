На Покровському напрямку ЗСУ взяли в полон п'ятьох російських військових

На Покровському напрямку ЗСУ взяли в полон 5 військових РФ. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео з полоненими на Покровському напрямку п'ятьма російськими окупантами. Кадри із загарбниками опублікував телеграм-канал «Говорять Снайпер+».



Раніше аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування військ РФ поблизу сіл Новоандріївка і Нововасилівка в Донецькій області.



Минулої доби українські захисники на Покровському напрямку відбили 72 штурмові та наступальні атаки ворога в районах 12 населених пунктів.