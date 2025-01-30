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Российские оккупанты из артиллерии ударили по Константиновской громаде: есть пострадавший

30 января 2025, 12:40

Российские оккупанты из артиллерии ударили по Константиновской громаде: есть пострадавший

Россияне атаковали Константиновскую громаду. Фото: Сергей Горбунов Россияне атаковали Константиновскую громаду. Фото: Сергей Горбунов

Утром в четверг, 30 января, оккупационные войска РФ несколько раз из артиллерии наносили удары по Константиновской громаде Донецкой области. Известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Утром российские войска неоднократно открывали артиллерийский огонь по населенным пунктам Иванопольского и Белокузьминовского старостинских округов», — отметил он.



В результате обстрелов повреждены частные дома жителей.

Кроме того, по словам начальника городской администрации, в Иванопольском старостинском округе при обстреле россиян пострадал мужчина.

Ранее мы писали, что российские войска в четверг, 30 января, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате ударов повреждены два жилых дома. 

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