Финская компания представила БПЛА с поражением площади до 2000 кв. м

Финская компания представила новый ударный БПЛА. Фото: Yle

Финская компания «Insta» вместе с украинскими специалистами представила ударный БПЛА «Steel Eagle ER». Об этом сообщает WarArchive.



Отмечается, что дрон оснащен специальным финским зарядом (3,6 кг взрывчатки и более 3000 стальных или вольфрамовых шариков), который поражает площадь до 2000 кв. м.



Боеприпас также пробивает крышу легкобронированных авто с высоты нескольких десятков метров.



«Steel Eagle ER имеет большой радиус действия и устойчивость к РЭБ. Производство уже запущено, и скоро дрон появится на украинском рынке», — пишет Yle.

Ранее украинская ракета-дрон «Паляница» вышла в серийное производство.