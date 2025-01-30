Фінська компанія представила БПЛА з ураженням площі до 2000 кв. м

Фінська компанія представила новий ударний БПЛА. Фото: Yle

Фінська компанія «Insta» разом з українськими фахівцями представила ударний БПЛА «Steel Eagle ER». Про це повідомляє WarArchive.



Зазначається, що дрон оснащений спеціальним фінським зарядом (3,6 кг вибухівки й понад 3000 сталевих або вольфрамових кульок), який вражає площу до 2000 кв. м.



Боєприпас також пробиває дах легкоброньованих авто з висоти кількох десятків метрів.



«Steel Eagle ER має великий радіус дії та стійкість до РЕБ. Виробництво вже запущено, і скоро дрон з’явиться на українському ринку», — пише Yle.

Раніше українська ракета-дрон «Паляниця» вийшла у серійне виробництво.