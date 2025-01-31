Россияне запустили по Украине более 100 дронов, 59 удалось уничтожить

Силы ПВО сбили 59 БПЛА. Фото: fakty.com.ua

Российская армия в ночь на 31 января запустила по Украине 102 дрона. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 59 БПЛА в 12 областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 31 января 2025 года (с 21:00 30 января) противник атаковал 102 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — рф, Чауда — Крым», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 59 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.



Кроме того, 37 беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий). Четыре вражеских БпЛА - в воздухе, боевая работа продолжается.



Ранее мы писали, что несколько областей России подверглись массированной атаки беспилотников в ночь на 31 января.