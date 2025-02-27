Уиткофф: США готовы к разработке недр в России

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность разработки полезных ископаемых не только в Украине, но и в России после заключения мирного соглашения между двумя странами.



«Запасы минералов в Украине весьма значительные, но, кстати, и в России они тоже весьма обширны. Я считаю, что у Соединенных Штатов и России появится множество возможностей для сотрудничества после достижения мирного урегулирования», — сказал Уиткофф в интервью Fox News.



На вопрос журналиста, означает ли это, что США планируют заниматься добычей полезных ископаемых в России, Уиткофф ответил: «Я думаю, что между нашими странами будет много перспектив для экономического сотрудничества. Да».



Он не уточнил, рассматривают ли США захваченные территории Украины как российские.



Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на три источника сообщил, что Кремль предложил Вашингтону потенциальное соглашение, в рамках которого США получат часть прав собственности на редкоземельные элементы и другие ценные металлы на оккупированных территориях Украины.



Соглашение Украины с США о полезных ископаемых будет рамочным, после него будет заключен еще один договор о совместном фонде, и он потребует ратификации Верховной Радой, сообщил президент Владимир Зеленский.