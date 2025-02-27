В ОСГВ «Хортица» рассказали о ситуации возле Покровска

Войска РФ «увязли» под Покровском на Донетчине и в целом у них фиксируют тенденцию к истощению. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, наступление с юга, как и попытка обойти город с запада, терпит неудачу.

«Наблюдается определенная тенденция истощения россиян. Я не говорю, что у украинцев какое-то второе, третье, сто пятисотое дыхание… Но у россиян действительно начало наблюдаться определенное физическое, моральное, материальное истощение. Это есть, это заметно», – говорит Трегубов.

Такую ситуацию он связывает, прежде всего, с эффективными действиями украинских подразделений БпЛА, которые, по его словам, сумели наладить эффективную оборону, отталкиваясь от города Покровск, а также сотрудничество подразделений БпЛА и пехоты, в том числе и штурмовой пехоты.

Сейчас, говорит спикер, в других направлениях у российских сил даже больше энергии, чем на Покровском. Но в целом, по его словам, на фоне начала переговорного процесса России и США в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» наблюдается уменьшение мотивации российских солдат воевать.