Росіяни запустили по Україні понад 100 дронів, 59 вдалося знищити

Сили ППО збили 59 БПЛА. Фото: fakty.com.ua

Російська армія в ніч на 31 січня запустила по Україні 102 дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 59 БПЛА у 12 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 31 січня 2025 року (з 21:00 30 січня) противник атакував 102 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 59 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.



Крім того, 37 безпілотників-імітаторів локально втрачені (без негативних наслідків). Чотири ворожі БПЛА — у повітрі, бойова робота триває.





Раніше ми писали, що кілька областей Росії зазнали масованої атаки безпілотників у ніч проти 31 січня.