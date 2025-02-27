На Волчанском направлении усилились атаки FPV-дронов РФ

Российский дрон на оптоволокне, который захватили украинские военные. Сентябрь 2024 года. Украина. Фото: Сергей Флеш

На Волчанском направлении зафиксирована высокая активность российских FPV-дронов, использующих оптоволокно.



По данным телеграм-канала «Офицер+», оккупанты применяют этот тип беспилотников на дистанции 10-15 км от линии боевого соприкосновения (ЛБС), нанося удары по украинским тылам и логистике.



Основные зоны активности вражеских дронов: район Юрченково – Белый Колодезь, а также дороги в направлении Приколотного.

От района Юрченково – Белый Колодезь до ЛБС менее 20 км, но туда уже долетают дроны РФ. Фото: DeepState

Под удары попадают не только военные цели, но и гражданские объекты.



«За последнюю неделю немало единиц техники в нашем тылу уничтожили дронами на оптоволокне, там, где еще неделю назад спокойно курили папиросы», — отмечает автор публикации.



Также в сообщении подчеркивается, что в безопасности можно быть лишь условно — враг постоянно совершенствует средства поражения и ищет новые уязвимые точки в обороне.

Напомним, россияне атакуют дронами на оптоволокне во время строительства линии обороны ВСУ.